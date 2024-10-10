تحت رعاية مجلس الوزراء.. انطلاق فعاليات "قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات "قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، بمركز مصرالدولي للمعارض بمحور المشير حسين طنطاوي، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور د. علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اللواء د. مهندس عمرو عبد العزيز عبد الله، رئيس مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومحمد الصعيدي، رئيس التحالف المنظم للقمة.

تقام القمة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة علق محمد الصعيدي رئيس التحالف المنظم للقمة قائلاً: "سعداء بالنجاح غير المسبوق للنسخة الأولى من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، والتي جذبت 25 آلاف زائر، هذا الإقبال الكبير المعزز بمشاركة حكومية واسعة واهتمام كبير من الأطراف الرئيسية الفاعلة في هذا القطاع الحيوي يؤكد التزامنا بتعزيز سياسات الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة".

وأضاف الصعيدي " القمة منصة مثالية للشركات الرائدة لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث نؤمن بأن مصر تمتلك الإمكانات الكاملة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية، ليمثل نواة لبناء سلسلة إمداد محلية قوية للسيارات الكهربائية، ما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية في المنطقة".

شهدت القمة إنشاء وإطلاق أول رابطة مصرية عربية لوسائل التنقل الذكية والسيارات الكهربائية في مصر والوطن العربي، برئاسة شرفية ل خالد الشميلي، والمدير التنفيذي امحمد الصعيدي، ورئاسة تنفيذية للدكتور علاء الفناجيلي، وبمشاركة / أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة، شعبة السيارات، غرفة القاهرة التجارية.

تهدف الرابطة إلى تمكين كافة الأطراف المعنية بقطاع التنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون بين الشركات والمصنعين والمبتكرين والمستثمرين.

كما تسعى الرابطة إلى تشجيع ودعم التحول إلى وسائل التنقل الذكية والمستدامة، مما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.

تفتح الرابطة أبوابها لكل من يرغب في الانضمام والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، سواء من الأفراد أو المؤسسات، بهدف خلق شبكة قوية ومتنوعة من الخبراء وأصحاب المصالح الذين يعملون معًا لتحقيق مستقبل مستدام للتنقل الذكي في العالم العربي.

تضمنت فعاليات اليوم الأول من القمة عدة جلسات نقاشية مهمة، حول مستقبل التنقل المستدام في مصر، ركزت الجلسات على عدة محاور رئيسية، منها استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية لتصنيع المركبات الكهربائية وتقييم توفر الصناعات الداعمة لذلك.

كما تناولت الجلسات التحديات العالمية والمحلية في التحول نحو التنقل الكهربائي، مع التركيز على الاعتبارات الجيوسياسية والتعاون الإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على أهمية قطاع النقل في جهود مصر للعمل المناخي والاستدامة، وتطرقت الجلسات إلى أهداف النقل المستدام، وأرصدة الكربون، واستعرض المشاركون فرص للتعاون الدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر.

كما ناقشت جلسات القمة سبل تحقيق رؤية النقل المستدام في مصر من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتحول الاقتصادي المدفوع بالمركبات الكهربائية، حيث تم التركيز على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي في قطاع المركبات الكهربائية.

وتناولت الجلسات موضوع المدن الذكية والتنقل المتكامل، ومناقشة خطط البنية التحتية المستقبلية لدمج المركبات الكهربائية وحلول التنقل الجديدة في المساحات الحضرية الحديثة. وفي جلسة خاصة، ناقش الخبراء سبل تعميق وتوطين المكونات الأساسية للمركبات الكهربائية الخفيفة، وتطوير بطاريات أيونات الليثيوم في مصر، مع التركيز على أحدث الأبحاث والتطوير في تصميم وتصنيع محركات المركبات الكهربائية الخفيفة، وتحديات تصنيع الدراجات ثلاثية العجلات في مصر.

وشهد اليوم الأول من قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي مشاركة واسعة من الجمهور بعدما سجل أكثر من 70 ألف زائر مشاركتهم في هذا الحدث الفريد، لاستكشاف أحدث منتجات وخدمات الشركات المشاركة في القمة من السيارات الكهربائية الهجينة، والشاحنات الكهربائية، والحافلات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، بالإضافة إلى تجربة أحدث السيارات الكهربائية والتعرف على مزاياها وأدائها المتميز، فضلا عن ظهور أول قارب كهربائي، بالإضافة إلى مجموعة من المركبات الكهربائية الأخرى.