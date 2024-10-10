مشاجرة بين طبيبي أسنان و3 طلاب فى النزهة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالقاهرة وضبط طرفى المشاجرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .. يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص وقيام أحدهم بإشعال "ألعاب نارية" بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.



بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "طبيبان أسنان" – طرف ثان "3 طلاب") بسبب لهو الطرف الثانى وإحداث ضوضاء أمام عيادة الطرف الأول بدائرة القسم، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب وقيام طالب بإشعال ألعاب نارية أثناء المشاجرة، نتج عن ذلك إصابة طبيب وطالب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم.. ولم يتم تحرير محضر لقيامهم بالتصالح فيما بينهم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (2 عصا خشبية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.