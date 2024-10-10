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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

صرفت الفلوس على نفسها.. فتاة تدعى سحلها وسرقتها بالنزهة خوفا من زوجها

أرشيفية
أرشيفية
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لجأت فتاة الى حيلة ماكرة خوفا من زوجها لانفاقها الاموال على نفسها ، والادعاء بتعرضها لسرقة على ايدى لصوص وسحلها فى شوارع النزهة .


تابعت أجهزة وزارة الداخلية ، تداول خبر  على أحد المواقع بشأن إدعاء إحدى الفتيات بأنه حال سيرها بمنطقة النزهة بالقاهرة قام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى مما أدى إلى سحلها وإصابتها.


 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة (مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة).

بمناقشتها إعترفت بعدم صحة ما تم تداوله وأنها إختلقت واقعة السرقة خشية من زوجها  لإنفاقها المبلغ المالى دون علمه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.

إحدى الفتيات بخطف حقيبة يد بمنطقة النزهة رية أمن القاهرة