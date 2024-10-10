قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إننا اجتمعنا للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إزاء سبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة.
-خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس الإريتري والرئيس الصومالي عقب محادثات قمة- اتفقنا على تشكيل كافة أشكال الدعم للصومال من أجل استعادة الأمن والأمان بواسطة جيشه الوطني.
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الرئيس السيسي: اتفقنا على تشكيل كافة أشكال الدعم للصومال من أجل استعادة الأمن والأمان بواسطة جيشه الوطني
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إننا اجتمعنا للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إزاء سبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إننا اجتمعنا للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إزاء سبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة.