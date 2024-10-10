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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: اتفقنا على تشكيل كافة أشكال الدعم للصومال من أجل استعادة الأمن والأمان بواسطة جيشه الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إننا اجتمعنا للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إزاء سبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة.
-خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس الإريتري والرئيس الصومالي عقب محادثات قمة- اتفقنا على تشكيل كافة أشكال الدعم للصومال من أجل استعادة الأمن والأمان بواسطة جيشه الوطني.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي إثيوبيا وأرض الصومال