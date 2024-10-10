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الخميس 10 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: تناولنا مقترحات عملية لتقديم الدعم لحفظ وبناء السلام في الصومال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إننا نمتلك القدرة والإرادة على تعظيم الاستفادة من الفرص المشتركة من خلال التعاون والتكامل والتنسيق.
وأكد - خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس الإريتري والرئيس الصومالي عقب محادثات قمة- أنه تناول مع نظيريه مقترحات عملية لتقديم الدعم وبصورة مشتركة لحفظ وبناء السلام في الصومال.

, الرئيس السيسي ‎ السودان