قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إننا نمتلك القدرة والإرادة على تعظيم الاستفادة من الفرص المشتركة من خلال التعاون والتكامل والتنسيق.
وأكد - خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس الإريتري والرئيس الصومالي عقب محادثات قمة- أنه تناول مع نظيريه مقترحات عملية لتقديم الدعم وبصورة مشتركة لحفظ وبناء السلام في الصومال.
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الرئيس السيسي: تناولنا مقترحات عملية لتقديم الدعم لحفظ وبناء السلام في الصومال
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إننا نمتلك القدرة والإرادة على تعظيم الاستفادة من الفرص المشتركة من خلال التعاون والتكامل والتنسيق.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، إننا نمتلك القدرة والإرادة على تعظيم الاستفادة من الفرص المشتركة من خلال التعاون والتكامل والتنسيق.