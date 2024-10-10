الرئيس السيسي: تم الاتفاق على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحاء السودان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإريتري والرئيس الصومالي عقب محادثات قمة، اليوم الخميس - إننا اتفقنا على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحاء السودان في أقرب وقت ممكن، وضرورة العمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية.

وأكد الرئيس السيسي أن القمة تناولت الاتفاق على خطورة استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وأهمية تطوير وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات.

وتابع الرئيس السيسي: "مصر لن تدخر جهدا ولن تبخل بالمشورة في خدمة أهداف ومصالح وتطلعات منطقة القرن الأفريقي، من أجل مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا".