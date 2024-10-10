سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: تعاون متزايد مع مصر في قطاعات الطاقة والمياه

أعلن السفير كريستيان برجر، رئيس الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الاتحاد بصدد تقديم حزم تمويلية لدعم الاقتصاد المصري عقب رفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى شراكة استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأكد برجر أن الشراكة مع مصر تمتد إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي، مع تعزيز التعاون في مختلف المجالات

وأوضح أن قطاع الطاقة في مصر يمثل أولوية رئيسية في التعاون المستقبلي، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في مجالات الغاز، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

وِأشار برجر إلى إنه تم توقيع مذكرتي تفاهم حول إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في مصر، وهي اتفاقيات كبيرة تعزز من العلاقات بين الطرفين.

كما أكد أهمية التعاون في مجال المياه ومعالجة ندرتها، بالإضافة إلى مشاريع الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لهذه القطاعات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، والتي استضافت السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي: من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل تطورات المنطقة".

شهدت الندوة حضور عدد من الضيوف البارزين، من بينهم السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والفنان الكبير عمر زهران.

