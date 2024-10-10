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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط أمريكية بـ 11 صاروخًا في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون
الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الأحمر
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أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، أنها هاجمت سفينة نفط أمريكية بواسطة 11 صاروخًا باليستيًا وطائرتين مسيرتين في البحر الأحمر، بالإضافة إلى استهداف سفينة أخرى في المحيط الهندي. 

ووفقًا للمتحدث العسكري باسم الحوثيين، فإن العملية الأولى كانت موجهة نحو الناقلة النفطية الأمريكية "أولمبيك سبيريت"، حيث استخدمت الجماعة عددًا كبيرًا من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأفاد مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الذي يتبع الجيش البريطاني، بأن السفينة "أولمبيك سبيريت" كانت تبحر قرب ساحل شرق إفريقيا عندما تعرضت لأضرار نتيجة هجوم الحوثيين.

وقد أسفرت الضربة عن أضرار في هيكل السفينة، لكنها لم تتسبب في نشوب حريق أو وقوع إصابات بين طاقمها.

كما سجلت التقارير سقوط ثلاث مقذوفات أخرى في المياه المحيطة بالسفينة، التي كانت قريبة من مدينة الحديدة، الميناء الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.

ومنذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 150 سفينة تجارية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتمكن الحوثيون من الاستيلاء على سفينة واحدة، بينما أغرقت اثنتين أخريين، مما أدى إلى مقتل أربعة بحارة في تلك الهجمات.

وكدت تقارير أن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة أخرى كانت في طريقها إلى أهدافها في البحر الأحمر، بما في ذلك سفن عسكرية تابعة لدول غربية.

جماعة الحوثي البحر الاحمر المحيط الهندي