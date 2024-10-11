الإصابة بالسكر وأمراض القلب.. تعرف على أضرار الفراخ المقلية

الأسماء الجذابة والبراقة في الدعاية دائما ما تكون لها تأثير على مبيعات، وكذلك استقطاب عملاء جدد تعرض الوجبات من الشركات أو حتى المطاعم الصغيرة تحت أسماء براقة مثل الفراخ المتبلة المحمرة مقرمشة ولذة تدوم، والمذاق الرائع تعتبر من أشهى الأكلات التي يحبها الكثيرون لكنها تحمل في طياتها العديد من الأضرار الصحية التي يجب أن نكون على دراية بها.

ومن أهمها وأكثرها خطورة الدهون والزيوت المستخدمة في قلي الفراخ هي من المصادر الرئيسية للمشاكل الصحية الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة التي تستخدم في القلي تساهم في ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تناول الأطعمة المقلية بشكل متكرر يصيب بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

فضلًا التوابل المضافة الفراخ المتبلة قد تحتوي على كميات كبيرة من الملح والسكر الإفراط في تناول الملح يمكن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

من جانب آخر السكر المضاف يمكن أن يسهم في زيادة الوزن وارتفاع مستوى السكر في الدم مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وبعض الدراسات تشير إلى أن الطهي بالحرارة العالية، مثل القلي يمكن أن يؤدي إلى تكوين مركبات كيميائية ضارة تُعرف باسم الأكريلاميد هذه المركبات تتكون عندما تتعرض الأطعمة النشوية لدرجات حرارة عالية، وقد أثبتت الأبحاث أنها تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

فضلًا عن النظافة وسلامة الفراخ أمر مهم كذلك عدم طهي بشكل جيد يمكن أن يؤدي إلى انتشار البكتيريا الضارة مثل: السالمونيلا والإيشيريشيا كولاي هذه البكتيريا تسبب التسمم الغذائي الذي يمكن أن يؤدي إلى أعراض خطيرة، مثل: الغثيان والقيء والإسهال الوعي بمخاطرها الصحية يساعد في اتخاذ قرارات غذائية أفضل للمحافظة على الصحة العامة.