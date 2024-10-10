للمرة الثانية.. حسن مالك في مواجهة مع أحمد مالك في مطعم الحبايب

ظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف خاص في الحلقة الرابعة من مسلسل مطعم الحبايب، ويؤدي حسن مالك دور شاب شعبي يحضر خطيبته إلى مطعم الحبايب بهدف الاستمتاع بوجبة شهية، ومع إصابة خطيبته يحاول رد اعتبارها لكن مع رفضها محاولات الصلح وإبلاغها أخيها ليحضر بطلجية، ينقلب الوضع خاصة بعدما توافق على نفس شروط الصلح التي عرضت عليه ليدخل في شجار معها وينتهي الوضع بعدما يتناول طبق ملوخية من صنع هدى المفتي.

يذكر أن هذه ليست أول مواجهة بين الأخوين في المسلسلات، حيث سبق أن تواجها في مسلسل بيمبو، ونجح حسن في مفاجأة المشاهدين بعدما كشف عن أنه سفاح الانفلونسرز في صدمة تحدث عنها جمهور المسلسل لمدة طويلة في 2021.

مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري.