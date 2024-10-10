بوريل يدين الهجوم الإسرائيلي على "يونيفيل": تصرف غير مقبول

عبّر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن استنكاره للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع قوات الأمم المتحدة في لبنان، المعروفة باسم "يونيفيل".

ووصف هذا الهجوم بأنه تصرف "غير مقبول" و"غير مبرر"، مؤكدًا على ضرورة احترام العمليات الإنسانية.

في تغريدة له عبر منصة "إكس"، أكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، معربًا عن قلقه العميق من التصعيد الحالي في المنطقة.

وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي يمثل تجاوزًا آخر لخطوط معينة في لبنان، وهو ما يتطلب تفعيل الحوار والتفاوض لتهدئة الأوضاع.

وكانت "اليونيفيل" قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض مقراتها ومواقع قريبة من الحدود اللبنانية للقصف، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفرادها جراء نيران دبابة إسرائيلية.

ورغم خطورة الموقف، لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان رسمي بشأن الحادث حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول طبيعة رد الفعل الإسرائيلي على هذه الإدانة الدولية.