منتخب الإمارات يتعثر على ملعبه أمام كوريا الشمالية

فشل منتخب الإمارات في تحقيق الفوز على ضيفه كوريا الشمالية، واكتفى بالتعادل الإيجابي معه بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي المنتخب الإماراتي لهز شباك نظيره الكوري الشمالي.

منتخب الإمارات يخيب آمال جماهيره بالتعادل مع كوريا الشمالية

افتتح البديل يحيى الغساني التسجيل لمنتخب الإمارات في الدقيقة 66، وكاد أن يتعادل منتخب كوريا الشمالية بهدف في الدقيقة 74، لكن فشل كوانج سونج هان في إحراز ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب بلاده.

وتمكن جونج إيل جوان من إدراك التعادل في الدقيقة 86، ليحصل المنتخبان على نقطة واحدة من هذه المباراة.

تعتبر هذه النتيجة مخيبة للآمال بالنسبة إلى مناصري المنتخب الإماراتي، الذي كان يسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب والتقدم خطوة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بتلك النتيجة، حل منتخب الإمارات في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما جاء منتخب كوريا الشمالية المركز الخامس برصيد نقطتين.

ويواجه منتخب الإمارات تحديًا صعبًا في الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يحل ضيفا على منتخب أوزبكستان، الذي يعتبر من أقوى المنتخبات في المجموعة ومتصدر الترتيب حتى الآن.