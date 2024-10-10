محمد أمين: السادات كان يدرك منذ البداية ما يحتاجه من الحرب

قال محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يدرك منذ البداية ما يحتاجه من الحرب، بعدها يكمل مشواره سياسياً، مشيراً إلى أن حجم الهجوم الذي وقع على السادات جعله يبحث تلقائياً عن أدوات للدفاع.

وأضاف «أمين» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر كانت تواجه حرب موجهة للجبهة الداخلية، ولذلك أصدر السادات مجلة أكتوبر، لتلك المعركة، واختصها بأوراقه، فقد كان في حاجة إلى أن يرى العالم التفاصيل المختلفة بما في ذلك عملية السلام نفسها.

وتابع: «أن مجلة أكتوبر قامت بدور مهم جداً في عودة عملية السلام بعدما تعثرت، وكان السادات يعلم أن الإسرائيلي مفاوض عنيد جداً ولديه القدرة على بث اليأس في نفوس مفاوضه، ولكن السادات كان يعلم ذلك وكان يملك أدوات للتعامل مع هذا الأمر.

وأوضح، أن الرئيس السادات كان يدرك تماماً أن هناك حاجة إلى تنمية الوعي الداخلي، ومواجهة خصومه الخارجيين، بنفس أدواتهم، واستخدم في ذلك مجلة أكتوبر من أجل مواجهة الأطراف الخارجية التي كانت تسعى إلى الإضرار بالوعي المصري.