مروان شاهين: هادي الجيار ملامحه محايدة.. "بيليق في الجلابية والبدلة"

قال الكاتب الصحفي مروان شاهين، إن الفنان هادي الجيار كان الجمهور يصدقه سواء في دور ابن البلد أو دور لشخص في طبقة اجتماعية راقية، معلقا: "هادي الجيار بيليق في البدلة والجلابية".

وأشار ، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد علاء الدين عبر قناة "نايل فاميلي"، مساء الخميس، إلى أن هادي الجيار ملامحه محايدة وكان يمكنه تقديم دور ابن البلد والبيه والباشا، لافتا إلى أن مسلسل المال والبنون والضوء الشارد ومؤخرا الأسطورة مع محمد رمضان من أهم أدواره في التليفزيون.

ولفت شاهين، إلى أنه لا يمكن تصنيف أو حصر هادي الجيار في أدوار الشخص الطيب أو الشخص الشرير، وقال : "هو لا غسان مطر ولا كمال أبو رية"، منوها بأن الجيار كان يجيد اختيار أدواره وفريق العمل الذي يشارك فيه، ولم يهتم بترتيب الاسم على تتر العمل الفني.