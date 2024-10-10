مروان شاهين: هادي الجيار "بيخطف الكاميرا".. وبريقه في الدراما أكبر من السينما

قال الكاتب الصحفي مروان شاهين، إن الفنان الراحل هادي الجيار كان خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت مدرسة المشاغين انطلاقته لعالم الفن، حيث يبلغ إجمالي أعماله نحو 120 مسلسل، و24 فيلم، و7 مسرحيات.

وأشار شاهين، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد علاء الدين عبر قناة "نايل فاميلي"، مساء الخميس، إلى أن هادي الجيار له علامات فنية مهمة في الدراما ولكنه لم يكن له بريق كبير في السينما، واصفا إياه بالفنان المخضرم حيث عمل مع أكثر من جيل، وكان على صلة مع مختلف الأجيال.

وأضاف، أن هادي الجيار "بيخطف الكاميرا"، وحضوره متميز، لافتا إلى أن مساحة دور هادي الجيار في مدرسة المشاغين لم تكن كبيرة، ولكن قدمه بشكل جيد جدا.

