بثلاثية.. منتخب قطر يحقق فوزًا ثمينًا على قرجيكستان في تصفيات المونديال

حقق منتخب قطر فوزًا ثمينًا على ضيفه قرجيكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

أظهر المنتخب القطري سيطرة واضحة على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وترجم هذه السيطرة إلى هدف مبكر في الدقيقة 39 عن طريق النجم المعز علي.

منتخب قطر يحقق أول فوز في التصفيات النهائية للمونديال

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب قطر من تعزيز تقدمه بهدف عكسي سجله مدافع قرجيكستان تامرلان كوزيوبيف في مرماه بالخطأ في الدقيقة 63.

وقلص منتخب قرجيكستان الفارق بهدف في الدقيقة 76 عن طريق أليماردون شوكوروف، قبل أن يضيف إبراهيم الحسن الهدف الثالث للعنابي في الدقيقة 81.

بفضل هذا الفوز، نجح منتخب قطر في حصد أول 3 نقاط بالمجموعة، ليصحح من أوضاعه في تصفيات كأس العالم 2026.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب قطر رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المرتبة الرابعة في جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد منتخب قرجيكستان بلا نقاط في المركز السادس والأخير.