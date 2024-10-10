غارة إسرائيلية تستهدف محيط منطقة رأس النبع - النويري في بيروت

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارة استهدفت محيط منطقة رأس النبع - النويري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي شن غارة في بيروت، استهدفت مبنى بالقرب من مجمع خاتم الأنبياء في النويري، إضافة إلى غارة أخرى في منطقة رأس النبع بالقرب من مبنى "العاملية".

وأضافت أن سيارات الإسعاف هرعت على الفور إلى المنطقة، فيما غطت سحب الدخان سماء المنطقة.



كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة النبي شيت، في قضاء بعلبك بالبقاع شرقي لبنان، فيما استهدف بغارة جوية مستهدفا بلدة صير الغربية، إلى جانب غارة جوية أخرى مستهدفا حي الراهبات في مدينة النبطية، واستهدف محيط العين في بلدة كفررمان بقضاء النبطية بغارة جوية، تسببت في وقوع عدد من الجرحى، وفي قضاء صور شن الاحتلال غارتين استهدفتا بلدتي الشعيتية والجبين.