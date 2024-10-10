باحث: الانقسام يضرب المجتمع الإسرائيلي.. ونتنياهو أصبح عبئا على الإدارة الأمريكية

قال أحمد فؤاد، الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن المجتمع الإسرائيلي يعاني من الانقسام طوال الوقت، لكنه تعمق جدًا بعد أحداث 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن هناك خلافًا بين العلمانيين والمتدينين، والشرقيين والغربيين، والمهاجرين القدامى والجدد.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أن عرب 48 بدأوا يتحركون، حيث خرج أحدهم ليفجر هجومًا ضد الإسرائيليين، وينضم لعملية أخرى في بئر سبع، رغم أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن هذه الجبهة إذا اشتعلت ستؤرق الجانب الإسرائيلي، وهم يمثلون خمس السكان.

وأكد أن المنتسبين لليسار، مثل يائير جولان، زعيم حزب العمل، كان نائبًا لرئيس أركان جيش الاحتلال، يدعو للهجوم على جنوب لبنان، ويائير لابيد زعيم المعارضة يدعو للهجوم على المواقع النووية الإيرانية، موضحًا أنه يوجد جانب فيه مزايدة، لكن هناك أصوات خافتة مثل حركة السلام التي تقول إن أخطر الأخطار على المجتمع الإسرائيلي هو حكومة نتنياهو، وأنه كان من المفترض منذ يوم 8 أكتوبر التوجه لصفحة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، بدلًا من الانجرار إلى هذه الدائرة والمجازر والتجويع التي تضرر منها الإسرائيليون، لأنه هناك أضرار للمجتمع الإسرائيلي أيضًا.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي، بدأ يلاحق مجموعة من المستوطنين وكتيبة من كتائب جيش الاحتلال، وهذا يدل على مراجعة ما تجاه نتنياهو؛ لأنهم يرون أنه أصبح عبئًا على المصالح الأمريكية.

