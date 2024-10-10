ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: عودة مئات النازحين إلى منازلهم في نينوى

النازحون العراقيون
النازحون العراقيون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق اليوم عن عودة عدد كبير من النازحين إلى أماكنهم الأصلية في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

ووفقًا لتصريحات الوزارة، فقد عاد أكثر من 400 شخص كانوا يقيمون في مخيم "ديبكة" في محافظة أربيل، ضمن إقليم كردستان، إلى مناطقهم السابقة في مدن وأرياف نينوى.

هذه العملية تمت بالتنسيق بين سلطات إقليم كردستان والإدارة المحلية في نينوى، بهدف تسهيل عودة النازحين إلى منازلهم بعد فترة طويلة من النزوح. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة العراقية لضمان عودة آمنة ومستدامة للنازحين إلى مناطقهم.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تقديم الدعم للعائدين من خلال منح مالية ومساعدات إنسانية، بهدف تعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية التي عادوا إليها وضمان استمرارية الحياة اليومية بشكل طبيعي وسلس.

العراق النازحين نينوى أربيل