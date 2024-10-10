العراق: عودة مئات النازحين إلى منازلهم في نينوى

أفادت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق اليوم عن عودة عدد كبير من النازحين إلى أماكنهم الأصلية في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

ووفقًا لتصريحات الوزارة، فقد عاد أكثر من 400 شخص كانوا يقيمون في مخيم "ديبكة" في محافظة أربيل، ضمن إقليم كردستان، إلى مناطقهم السابقة في مدن وأرياف نينوى.

هذه العملية تمت بالتنسيق بين سلطات إقليم كردستان والإدارة المحلية في نينوى، بهدف تسهيل عودة النازحين إلى منازلهم بعد فترة طويلة من النزوح. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة العراقية لضمان عودة آمنة ومستدامة للنازحين إلى مناطقهم.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على تقديم الدعم للعائدين من خلال منح مالية ومساعدات إنسانية، بهدف تعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية التي عادوا إليها وضمان استمرارية الحياة اليومية بشكل طبيعي وسلس.