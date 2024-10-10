رقية السادات: «سلمت جواب من علي أمين لوالدي وصدر عفو رئاسي عن مصطفى أمين»

تحدثت رقية السادات أبنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن الخطاب الذى أرسله معها من لندن الكاتب الصحفي علي أمين وطلب منها توصيله للرئيس الراحل السادات، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

وقالت «إبنة الرئيس الراحل»، أنها كانت فى لندن، وعلمت أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ موجودا بإحدى المستشفيات، فتوجهت لزيارته، وتفاجئت بتواجد على أمين، وسعدت للغاية».

وأضافت: « الكاتب الصحفي الراحل على أمين، طلب منى أن يقوم بزيارتى فى الشقة المستأجرة فى لندن، وبالفعل قام بزيارتي فى اليوم التالي، وكانت معه علبة شوكولاته، وقام بإخراج جواب، وقالى لي هل ممكن حضرتك تسلمي الجواب يد ليد للرئيس السادات، وبالفعل أخذت منه الجواب وظل يبكي».

وتابعت: «حينما وصلت إلى مصر، كان والدي الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى الإسكندرية، فكلمته وتوجهت الى محافظة الإسكندرية وأخذت معي الجواب، وأعطيته الجواب، وبعدها صدر قرار بالعفو الرئاسي عن مصطفي أمين، وعلى أمين رجع بعدها من لندن على رئاسة تحرير الأهرام، وتم دعوة مصطفي أمين وعلى أمين ومحمد حسنيين هيكل لفرح شقيقتي».