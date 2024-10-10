إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب هجوم على اليونيفيل في لبنان

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أنها استدعت السفير الإسرائيلي في روما للاحتجاج على ما تعرضت له قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، والتي تضم قوات إيطالية، من إطلاق نار.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، أوضحت الوزارة أن وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، طلب من السفير الإسرائيلي أن ينقل رسالة رسمية إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان في إسرائيل، يؤكد فيها رفض بلاده التام لما تتعرض له قوات اليونيفيل، وخاصة الوحدات الإيطالية، في المنطقة الجنوبية من لبنان.

وأكد الوزير الإيطالي أن هذه الأفعال تعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وخروجًا عن القرارات الأممية، بما في ذلك القرار رقم 1701.

كما أفاد البيان بأن الوزير كروسيتو وجه رسالة إلى الأمم المتحدة، عبر فيها عن عدم تقبل إيطاليا لما يحدث في جنوب لبنان، مشددًا على تعاون بلاده التام مع أي جهود عسكرية تهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة تطبيق القانون الدولي.

وأكد الوزير الإيطالي أن حماية جنود بلاده المتواجدين في لبنان تشكل أولوية قصوى له وللحكومة الإيطالية بكاملها.