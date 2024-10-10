مثمنا مخرجات القمة الصومالية المصرية الإريترية.. سفير الصومال: خارطة طريق لدعم وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.. رسائل هامة لكل من تسول له نفسه المساس بوحدة أراضينا



ثمن السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، و الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا بالعاصمة الإرترية أسمرا، معتبرا أنها تمثل خارطة طريق لتعزيز وتعميق العلاقات التاريخية بين الدول الثلاثة، ودعم قدرات الدولة الصومالية في مواجهة التحديات الراهنة، وتمكين الجيش الوطني من القيام بمهامه ومواصلة جهوده في التصدي للإرهاب وحماية السيادة الصومالية على كامل أراضيه والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بوحدة الأراضي الصومالية.



وأكد السفير الصومالي أن القمة الثلاثية حملت رسائل هامة بشأن دعم السلام الاستقرار في المنطقة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اسياس افورقي لدعمهم القوي لإستقرار وسيادة ووحدة الصومال.

وأشاد بالبيان الختامي للقمة الثلاثية الذي أقر الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية الصومال ومصر واريتريا للتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاحترام المُطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة، والتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية تحت أي ذريعة أو مُبرر.

في سياق متصل، أشاد السفير الصومالي بالدور الريادي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصومال في ظل التحديات الراهنة، مؤكدا اهمية القمة الثنائية الصومالية المصرية التي عقدت اليوم في اسمرا والتي شددت على تعهد مصر بتقديم الدعم السياسي والفني لمساعي جمهورية الصومال الفيدرالية بحفظ السّلم والأمن الدوليين خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026 باعتبارها ممثلاً للقارة الإفريقية.