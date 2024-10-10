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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات مونديال 2026.. منتخب عمان يدك شباك الكويت برباعية نظيفة

منتخب عمان
منتخب عمان
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اكتسح منتخب عمان، نظيره الكويت برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

أنهى المنتخب العماني الشوط الأول متقدمًا على الكويت بثنائية دون رد، حيث استحوذ على الكرة وسيطر على مجريات اللعب في أغلب دقائق المباراة.

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تقدم عبدالرحمن المشيفري نجم منتخب عمان، بهدف أول في الدقيقة 17، ثم أضاف محسن الغساني الهدف الثاني للمنتخب العماني في الدقيقة 30 من رأسية قوية.

وفي الشوط الثاني، عاد المشيفري للتسجيل مجددًا بهدف ثالث في الدقيقة 58، قبل أن يختتم عبدالله فواز الرباعية في الدقيقة 79.

وبفضل هذا الفوز، حقق منتخب عمان أول انتصار له في المجموعة الثانية من تصفيات مونديال 2026.

وبتلك النتيجة، ارتقى منتخب عمان إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب الكويت الترتيب بنقطتين فقط.

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