تعرف على أكثر الأبراج قراءة لـ سلوك الآخر

هناك أشخاص يمتلكون الحدس القوى وعلى ذلك يشعرون بكل شيء قبل أن يحدث، وهذا الإحساس بحسب درجته يختلف عن الآخر، وكذلك الأبراج.

وتستعرض جريدة «البوابة» أكثر الأبراج معرفة وتوقع بما يحدث قبل أن يحدث، حسبما أشارت بذلك الدكتورة "منى أحمد " وحصرتهم في خمسة أبراج.

أولا: برج العقرب

برج العقرب من الأبراج المائية وقد يميل إلى تحليل أي موقف ومن ثم يكون من السهل عليه توقع أي سلوك قبل أن يحدث ذلك لأن تحليله ما هو الإنتاج لحالة “اليقظة الذهنيه” التى بمؤداها يكون القدرة على التحليل ومن ثم يكون التأمل الذي به يصعب عليه أحد أن يخدعهم ذلك لأنهم أكثر الأبراج امتلاك للحدس العالي الذي يمكنهم من التنبؤ للمستقبل بفضل تحليلهم، وذلك لا يعنى أنهم لديهم قدرة على قراءة الغيبات وإنما ذلك يتجلى بفضل قدرتهم العقليه على التحليل.

ثانيا: برج السرطان

يتصف بحساسيته المفرطة التى تمكنه من أن يكون حكيم وعلى ذلك يصبح سهل عليهم أن يفهم مشاكل الآخرين وبذلك يصبحون بفضل حساسيتهم حكماء يتمكنوا أمن أن يتوقعوا سلوك الاخرين وبذلك يصبحون محل ثقة الآخرين فى أن يلجاوا إليهم كملاذ آمن ومريح لمشاكلهم والشعور بالأمان.

رابعًا: برج العذراء

يوصف بكونه شديد النقد والتحليل وهذه القدرة تمكنه من قراءه سلوك الآخرين وتوقع سلوكهم ذلك لأنهم بيتصفون بتحليل تفاصيل الشخصية التى يتعاملون بها وبذلك يكون سهل عليهم تنبؤهم بسلوكهم فى كل مناحى الحياة.

خامسا: برج الميزان

يوصف بأنه مدرك تمام لما يحيط من حوله به من مشاعر وتفكير إذ أنهم يوصفون بحدسهم العالي الذى يمكنهم من الإحاطة بفهم كل شيء وإحاطته وعلى ذلك حيث أدراك الآخر وفهمه التنبؤ بسلوكه.

سادسا: برج الحوت

يوصف بكونه مبدع ولأنه مبدع فذلك يعني أنه ذو حس خيالي عالي وذلك الخيال يهبه حدس عالي يجعله يتنبا بسلوك الآخر ومن ثم القدرة ععلى توقع سلوك الآخر. وعلى ذلك قدرته على تنبؤ سلوك لآخر سهل جدًا.