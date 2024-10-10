«سى إن إن»: بعد مرور عام على الحرب.. إسرائيل تكثف عملياتها العسكرية فى غزة.. وتفشل فى هزيمة حماس

بعد مرور عام على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلى المتمثل فى هزيمة حركة حماس بعيد المنال حيث تكثف إسرائيل نشاطها العسكرى فى القطاع، كما قامت بالإعلان عن عمليات عسكرية جديدة وأوامر إجلاء للمدنيين جديدة، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، وهى الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصي" فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وما تلى ذلك من عدوان على غزة، بـ"مواصلة القتال"، وتحقيق ما وصفه بـ"أهداف الحرب فى غزة"، بما فى ذلك القضاء على حماس و"القضاء على أى تهديد مستقبلى من غزة على إسرائيل،" بحسب ما زعم.

وفى اليوم نفسه، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى أوامر إخلاء جديدة فى كل من شمال وجنوب غزة، حيث يحتمى عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وفى شمال غزة، قال جيش الاحتلال إنه "يعمل حاليا بقوة كبيرة فى المنطقة" وطلب من السكان الانتقال إلى المواصي، وهى منطقة جنوبية مكتظة بالفعل باللاجئين، ويدعى الاحتلال أنها منطقة إنسانية آمنة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلى عملية برية عسكرية جديدة، يوم الأحد الماضي، فى جباليا شمال غزة، حيث قال جيش الاحتلال إنه يطوق المنطقة بعد أن رأى علامات على قيام حماس بإعادة بناء قواتها.

وفى وقت سابق من هذا العام، ادعى الجيش الإسرائيلى أنه هزم حماس فى شمال غزة، ولكن بعد ذلك أعلن عن عمليات جديدة هناك فى مايو الماضي.

وقالت "كتائب القسام"، الجناح العسكرى لحماس، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات العدو فى جباليا، فى إشارة إلى أن كتائب القسام لا تزال تملك قوات هناك وتواصل القتال، وفقا لـ"سى إن إن".

كما ارتفع عدد الضحايا فى الشمال خلال الأيام الأخيرة إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وقالت المستشفيات، يوم الاثنين الماضي، إنها تلقت خمس جثث وعدة جرحى بعد أن شنت المدفعية الإسرائيلية هجوما على بيت لاهيا، شمال غزة.

وبعد ساعات؛ قالت مستشفى "كمال عدوان" إن ١٠ أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ٢٠ آخرون فى غارة جوية إسرائيلية على جباليا. وأظهرت لقطات فيديو من مكان الحادث عدة جثث ملقاه فى الشارع ملطخة بالدماء. ووقعت الضربة الجوية بعد حوالى ثلاث ساعات من إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلى أمر إخلاء.

وبعد حوالى ساعة من أمر الإخلاء الأول، أصدر جيش الاحتلال توجيها آخر للسكان بمغادرة أجزاء من جنوب غزة بالقرب من خان يونس. وادعى الجيش الإسرائيلى أنه يرد "بقوة كبيرة" على هجمات حماس فى المنطقة ودعا المدنيين الفلسطينيين إلى الإجلاء إلى المواصي.

