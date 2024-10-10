«الجارديان»:طوارئ فى فلوريدا بسبب إعصار ميلتون

نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن تقرير لقيام الساحل الغربى لولاية فلوريدا بالتحضيرات الطارئة استعدادًا لوصول إعصار ميلتون، حيث امتلأت الطرق بالآلاف من النازحين الذين يواجهون نقصًا فى الوقود، فيما حذر عمدة مدينة تامبا السكان بشكل صريح قائلًا: "ستموتون" إذا بقيتم فى منازلكم.

وذكر المركز الوطنى للأعاصير فى الولايات المتحدة (NHC) أن إعصار ميلتون سيحتفظ بقوته كإعصار شديد وسيزداد حجمه مع اقترابه من فلوريدا بعد مروره بمدينة ميريدا المكسيكية، قبل أن ينحرف شمالًا باتجاه الولايات المتحدة.

وقد اقتربت عين العاصفة خلال ليلة الاثنين الماضي، بينما تباطأت الرياح قليلًا قبل أن تعيد تنظيم نفسها لتصبح إعصارًا من الفئة الرابعة بسرعة رياح "شديدة الخطورة" تصل إلى ١٥٥ ميلًا فى الساعة (٢٥٠ كم/ساعة). وبحلول ظهر الثلاثاء الماضى، عاد الإعصار ليشتد إلى الفئة الخامسة فى خليج المكسيك.

وذكر المركز الوطنى للأعاصير أن إعصار ميلتون يحمل رياحًا مستدامة تصل سرعتها القصوى إلى ١٦٥ ميلًا فى الساعة (٢٧٠ كم/ساعة).

وكانت عين العاصفة على بعد ٤٤٠ ميلًا (٧١٠ كم) جنوب غرب تامبا، متحركة نحو الشرق/ الشمال الشرقى بسرعة ١٠ أميال فى الساعة.

وقال المركز الوطنى للأعاصير: "من المتوقع أن يتوسع نطاق رياح إعصار ميلتون مع اقترابه من فلوريدا. فى الواقع، تظهر التوقعات الرسمية أن حجم رياح الإعصار والعاصفة الاستوائية سيزداد إلى حوالى الضعف بحلول الوقت الذى يصل فيه إلى اليابسة".

حجم الإعصار الأكبر يزيد من نطاق خطر العواصف على مئات الأميال من الساحل. ويتوقع المركز الوطنى للأعاصير ارتفاع الأمواج العاتية بين ١٠ و١٥ قدمًا (٣-٤.٥ أمتار) شمال وجنوب خليج تامبا، بالإضافة إلى الرياح العاتية وخطر الفيضانات المفاجئة داخل اليابسة نتيجة الأمطار الغزيرة.

وذكر المركز الوطنى للأعاصير أن إعصار ميلتون لديه القدرة على أن يكون "واحدًا من أكثر الأعاصير تدميرًا فى تاريخ فلوريدا الوسطى والغربية".

وقال المركز: "هذا تهديد خطير للغاية ويجب على سكان فلوريدا الاستماع إلى المسئولين المحليين". وينبغى على السكان "تجهيز عائلاتهم ومنازلهم" والمغادرة إذا طلب منهم ذلك.

وأكد الرئيس جو بايدن أن إعصار ميلتون قد يكون واحدًا من أسوأ العواصف التى شهدتها الولايات المتحدة منذ ١٠٠ عام، ونصح السكان بالمغادرة فورًا لأنها "مسألة حياة أو موت".

ووفقًا لأحدث تحديث من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، فإنه من المتوقع أن يضرب ميلتون الساحل الجنوبى الغربى لفلوريدا بحلول مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وقد يتسبب فى دمار كبير فى المناطق التى لا تزال تعانى من آثار إعصار هيلين الذى ضرب قبل نحو أسبوعين تقريبًا كامل الساحل الغربى لفلوريدا كان تحت تحذير من الإعصار، مع مطالبة أكثر من مليون شخص بالإخلاء هربًا من الأضرار الكارثية المحتملة وانقطاع الكهرباء الذى قد يستمر لأيام.

حذر رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، السكان الذين ينوون المغادرة بأن الوقت قد نفد تقريبًا. وقال فى مؤتمر صحفي: "إذا كنت ستغادر، اخرج الآن".

وفى إحاطة سابقة فى اليوم نفسه، قال: "لنستعد للأسوأ ولنصلِّ أن يضعف الإعصار ونأمل فى أقل قدر ممكن من الأضرار، ولكن يجب أن نكون مستعدين لتأثير كبير جدًا على الساحل الغربى لفلوريدا".

ألغى بايدن رحلة إلى أنجولا وألمانيا بعد أقل من يوم من الإعلان عنها، وذلك خلال إحاطة انتهت فجأة عندما غادرت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير غاضبة، متهمة الصحفيين بنشر معلومات مضللة ردًا على أسئلة حول تمويل الطوارئ.

كما وافق الرئيس على طلب ديسانتيس بإعلان حالة الطوارئ الفيدرالية، وقال إن نشر المعلومات المضللة بعد إعصار هيلين كان "غير أمريكي".

وصرحت هاريس بأن لحظات الأزمة "ينبغى أن تكون اللحظات التى يقول فيها كل من يدعو نفسه قائدًا إنه سيضع السياسة جانبًا ويضع الناس فى المقام الأول".

ورد ديسانتيس بأن قول هاريس إن تركيزى الوحيد على سكان فلوريدا هو نوع من الأنانية "هو أمر وهمي".

