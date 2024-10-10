محمود بسيوني: السادات نقل مصر من حكم الفرد للنظام المؤسسي

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إن الرئيس الراحل أنور السادات نقل مصر من حكم الفرد للحكم المؤسسي، وفكرة المؤسسات يقصد بها أن كل مؤسسة لها مهمة، فالقوات المسلحة لها مهمة والحكومة لها مهمة والمؤسسات الاقتصادية لها مهمة حددها السادات في الحرب ثم ما بعد الحرب.

وأضاف «بسيوني» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مشكلة النخبة في هذه الفترة هي الدفاع عن الفرد في إدارة الدولة أكثر من الدفاع عن الدولة، متابعا: «مصر بعد حكم الملكية ذهبت إلى الدولة القائمة على الفرد».

وأكد أن المؤسسات في الدولة ومهامها وكيفية إدارة الدولة كان الفرق بين فكر الرئيس السادات وفكر من عاصروه، فهم كانوا أسرى لفكرة أن الفرد يدير دولة.

وأشار إلى مذكرات صلاح نصر حيث تحدث فيها عن الخلاف بين المخابرات والرئيس السادات على 67 ، حيث قالت المخابرات العامة للرئيس في تقرير واضح «لا تغلق خليج العقبة».