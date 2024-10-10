رقية السادات: أشاهد كفاح والدي منذ أن كان عمري 4 سنوات

قالت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنها منذ أن كان عمرها 4 سنوات وهي تشاهد كفاح والدها، وذلك في فترة ما قبل ثورة يوليو 1952.

وأضافت «رقية السادات» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري:" زرت والدي في السجن قبل الثورة، وكنت مع جدي، وكنت طفلة وقتها، وطلعت أتمشى في الطرقة لقيتهم بيضربوا واحد على ظهره والدم يسقط من جسده، وجريت على جدي وقولت له الحق بيضربوا بابا، فالفنان صلاح ذو الفقار كان الضابط النابطشي وقتها وقالي تعالي يا بنتي، دا مش بابا، بابا مسجون سياسي».

وتابعت: «بعد ذلك بابا جه وشالني، والفنان صلاح ذو الفقار جابلي علبة شيكولاتة، وفي أول عيد فن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام بتكريم الفنان صلاح ذو الفقار».