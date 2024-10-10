استشاري نفسي: أنصح الذين يعانون من الاضطرابات النفسية عدم متابعة المشاهد الملتهبة في غزة ولبنان

قال الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، إن من يعانون داخل الحروب هم في خطر أعلى للاضطرابات النفسية، مؤكدًا أنه ينصح الحالات المتوسطة بعدم الاحتكاك بالأخبار وعدم مشاهدة صور الحروب وقراءة الأخبار فقط.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" في برنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه أحيانًا يضطر إلى إعطاء هذه الحالات أدوية، موضحًا أن الوضع متنوع وفقًا لحالة الأشخاص.

وأشار إلى أنه يوجد ناس لديها اضطرابات نفسية، ونتيجة للأحداث تتجدد هذه الاضطرابات، بينما تظهر لدى ناس أخرى اضطرابات نفسية دون أن يكون لديها تاريخ سابق لها.

وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، محاولة لتذكير العالم بأهمية الصحة النفسية، سواء على مستوى الاضطرابات النفسية أو الجسدية، لأن الناس التي تعاني من اضطرابات نفسية مزمنة يكون لديهم اضطرابات جسدية أعلى وتقصر عمرهم من 13 إلى 30 عامًا.