بالصور.. الكنيسة الإنجيلية تنظم فعالية "احسبها صح" في وادي النطرون

بدأت اليوم الخميس فعاليات الحدث السنوي الأكبر للشباب “ احسبها صح ”، والذي تنظمه الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقصر الدوبارة حتي السبت 12 أكتوبر في بيت الوادى بمنطقة وادى النطرون بصحراء مصر.
يشارك في الفعاليات، مرنمين عالميين ومصريين، وفريق ترانيم الكنيسة وعددً من فرق الترانيم الأخرى، فضلًا عن عدد من فرق التمثيل والدراما، وعدد من الفرق الرياضية، والدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة، والقس سامح حنا، وعدد من قساوسة الكنيسة الإنجيلية في مصر.
يذكر أن حدث "احسبها صح" هو أكبر مهرجان شبابي مسيحي على مستوى الشرق الأوسط، ويشارك في حضوره أكثر من 20 ألف شاب وفتاة.