استشاري نفسي: هناك أشخاص يأتون إلى عيادتي بسبب ما يحدث في غزة

قال نبيل القط، استشاري الطب النفسي، إن الوضع الحالي في غزة يعتبر غير مسبوق في التاريخ الإنساني، مؤكدًا أنه يشعر بعجز كبير عندما يفكر فيما يمكنه هو وزملاؤه من الأطباء النفسيين تقديمه للناس في ظل الظروف الراهنة.



وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" في برنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن كل ما يقوم به لأطفال غزة المتأثرين بما يحدث هناك من حروب ودمار، هو وضع روتين وإرشادات، تتعلق بكيفية التعامل مع الأشخاص المحيطين بهم وكيفية النوم في مثل هذه الظروف الصعبة.



وتابع:" في ناس بتيجي العيادة عندي تكشف بسبب الخوف من اللي بيحصل في غزة، والمشاهد اللي بيتم عرضها على التليفزيون.. وفي ناس منهم خايفين يخرجوا من البيت".

وأشار إلى أن الوضع في غزة خارج كل قواميسنا البشرية، مؤكداً على العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية والصحة الجسدية، حيث إن الناس الذين يعانون من اضطرابات نفسية يكون عمرهم أقل نتيجة تأثير هذه الاضطرابات على أعضائهم.

و أوضح أن العلاقات الأسرية مرتبطة بشكل مباشر بالصحة النفسية، منوهاً بأنه إذا كانت الصحة النفسية جيدة، فإننا نستطيع بناء علاقات جيدة، وأن الصحة النفسية تعد أساس كل الحياة الإنسانية.