اقرأ غدًا في "البوابة».. الغارات الإسرائيلية مستمرة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 11 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الغارات الإسرائيلية مستمرة

بايدن يطلب من نتنياهو تقليل تأثير العمليات العسكرية على المدنيين في لبنان

"الموساد": أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مرتبط بالإفراج عن الأسرى بغزة

باريس تستضيف مؤتمر دولي لدعم "بيروت" في 24 أكتوبر

.. والأمم المتحدة: ربع سكان لبنان يخضعون لأوامر نزوح إسرائيلية

بطلات خلف الجبهة.. دور المرأة المصرية في التضحية والإنقاذ خلال أوقات الحرب

استشهاد 21 فلسطينيًا خلال غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين بغزة

الرئيس التايواني يتعهد بمقاومة ضم "بكين" للجزيرة