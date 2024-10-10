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الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة».. الغارات الإسرائيلية مستمرة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 11 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الغارات الإسرائيلية مستمرة
بايدن يطلب من نتنياهو تقليل تأثير العمليات العسكرية على المدنيين في لبنان
"الموساد": أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مرتبط بالإفراج عن الأسرى بغزة
باريس تستضيف مؤتمر دولي لدعم "بيروت" في 24 أكتوبر
.. والأمم المتحدة: ربع سكان لبنان يخضعون لأوامر نزوح إسرائيلية
بطلات خلف الجبهة.. دور المرأة المصرية في التضحية والإنقاذ خلال أوقات الحرب
استشهاد 21 فلسطينيًا خلال غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين بغزة
الرئيس التايواني يتعهد بمقاومة ضم "بكين" للجزيرة

بايدن لبنان غزة بيروت الموساد بكين