غداً.. رامي صبري وروبي يحييان حفلاً غنائياً في الرحاب

يستعد الفنانان رامي صبري وروبي لإحياء حفل غنائي مساء غد الجمعة في الرحاب.

ومن المنتظر أن يقدم كلًا من رامي وروبي خلال حفل الغد باقة من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن قدمت روبي مؤخراً الأغنية الدعائية لفيلم عصابة الماكس، التي حملت اسم “السنبلاوين”، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري، وطُرحت على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وشارك في بطولة فيلم “عصابة الماكس” عددً من الفنانين من بينهم أحمد فهمي وروبي، و لبلبة وأوس أوس ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين.

وقدم رامي صبري مؤخراً تتر مسلسل تيتا زوزو بطولة الفنانة إسعاد يونس، من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر: أمين نبيل، جيتار وبزق: أحمد حسين، أكورديون: وائل النجار.