أسامة السعيد: السادات كان عبقريًا في الخداع الاستراتيجي.. وأقنع العدو أنه لن يحارب

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان عبقريًا في الخداع الاستراتيجي، المعركة في السادس من أكتوبر كانت معروفة المكان والعدو معروف والخطة تكاد تكون معروفة بالنسبة للعدو، وهي عبور القناة وحشد القوات وعبور الساتر المائي.

وأضاف السعيد، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن العبقرية تكمن في إقناع السادات للعدو بأنه لن يحارب، ولكنه قام بالحرب النفسية كأول خطوة، من خلال شعور العدو بأن الجيش المصري غير مهيأ للحرب، فكانت الجبهة الداخلية بها سخرية على الجيش.

وأشار رئيس تحرير جريدة الأخبار، إلى أنه صدّر للجميع أنه لن يحارب، وعمل مناورات بحشد القوات على الضفة الغربية لقناة السويس ولكن جيش العدو كان يعلم أن القوات لن تعبر، ولكن في كل مرة يقوم الجيش المصري بمناورة يقوم العدو بتعبئة عامة فيتكبد العناء، وبعض العمليات تمت بإشراف مباشر من الرئيس الراحل أنور السادات.