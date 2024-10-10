مصطفى بكري يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للأقصر اليوم

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمحافظة الأقصر اليوم، مشيرا إلى أن الزيارة شملت تفقد مشروعات في قطاعات تعلمية وصحية خدمية وسياحية.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد: كان من أهم ما قاله رئيس الوزراء خلال زيارة لمعبد إسنا: إنه سيتم بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير يوم الأربعاء المقبل؛ لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

ونوه بكري أن الحكومة نجحت فى تقليل كثافة الفصول وسد العجز فى المدارسين في إطار تطوير منظومة التعليم.

وعلق مصطفى بكري قائلا: الزيارة لقيت ترحيبا كبيراً من أهالي محافظة الأقصر، ونقابة الفلاحين في المحافظة أشادت بهذه الزيارة، التي تؤكد على الاهتمام الكبير الذي تحظي به محافظات الصعيد من قبل القيادة السياسية فى الدولة.