البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير غانا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، السفير عبيد بوامه أكوا سفير دولة غانا في مصر.

عبر السفير عن سعادته بعمله في مصر، مشيرًا إلى أنه يفرح كثيرًا بزيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لحضور قداس عيد الميلاد.

كما أشاد باهتمام ومحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المصريين. وأعرب عن إعجابه بتاريخ مصر وجمال طبيعتها، مشيرًا إلى جمال مدينة العلمين والعاصمة الإدارية وسرعة إنشائهما.

قدم قداسة البابا للسفير نبذة عن تاريخ مصر العريق المتميز بتراكم سبع حضارات فيه، وبالتعايش السلمي للمصريين على مر العصور. وأكد أهمية العاصمة الإدارية باعتبارها مستقبل الوطن.

في ختام اللقاء، طلب السفير من قداسة البابا الصلاة من أجل غانا، التي تستعد هذا العام لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتمنى قداسة البابا للسفير التوفيق في مهامه.



