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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي: إقرار الدستور الدائم من أهم إنجازات السادات

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة
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قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن من أهم المحطات في عهد الرئيس السادات قضية مراكز القوى بعد طورت الكثير من أعضاء الحكومة وانهيار النظام السياسية، فكان مطالباً بإعادة تأسيس النظام السياسي.

وأضاف «أبو شامة»، خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنه من أهم إنجازات الرئيس السادات هي إقرار الدستور الدائم عام 1971 التي عاشت عليه مصر لسنوات طويلة، وهذا أسس لدولة مدنية حديثة في مصر وأسس لفكرة دولة المؤسسات بشكل عام.

وأكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن من خلال عمل الرئيس السادات كصحفي كان على دراية كاملة بالصحفيين؛ لأنه كان يملك مداخله الخاصة التي يستطيع التعامل بها مع كل شخص.

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