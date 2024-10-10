عمرو مصيلحي يعلن ترشحه لمنصب رئيس اتحاد كرة السلة

أعلن عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة وعضو لجنة 3x3 بالاتحاد الدولي، ولجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي، عن قراره بالترشح على مقعد رئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة في الانتخابات المقرر لها 15 نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن مصيلحي عن قائمته في الانتخابات خلال الأيام المقبلة، والتي ستشهد مزيجًا بين الخبرة والوجوه الجديدة من الأسماء التي تتمتع بكفاءات كبيرة وسيرة طيبة في كرة السلة المصرية.

ويعد مصيلحى أحد الكوادر الأساسية فى اتحاد كرة السلة المصري خلال السنوات الأخيرة، ويتميز بالخبرة الكبيرة في اللعبة ويتمتع بسيرة طيبة على المستوى المحلي والدولي، ما أهله إلى اختياره لعضوية لجنة كرة السلة 3x3 في الاتحاد الدولي .

كما تربط مصيلحي علاقات جيدة بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة السلة وكافة الأندية والهيئات الرياضية، حيث يتمتع بالعديد من التجارب الناجحة داخل الاتحاد آخرها الإشراف على المنتخبات الوطنية، وتذليل كافة العقبات أمام كافة المنتخبات المصرية من أجل الظهور المشرف في المحافل الدولية خلال السنوات الماضية.

وانطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028، حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.