محافظ الغربية يلتقى المواطنين ويستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ويوجه بدراستها وحلها

التقى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ،عدد من المواطنين في جولته المسائية وذلك لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وتبادل المحافظ مع المواطنين الحديث مستمعا لمطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم مؤكدا لهم هدفي الرئيسي إرضاء المواطنين و حل مشاكلهم والذي لن يتم إلا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفه احتياجات المواطن على ارض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأكد المحافظ أنه لا يدخر جهداً في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي، والتعرف على مطالبهم، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها، لافتا إلى أن هذه اللقاءات الدورية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وقيادات المحافظة، وأن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.

وأشار المحافظ الى حرصة على التواصل وجها لوجه مع المواطن لنضع ايدينا على المشاكل والأزمات والعمل على حلها أولا بأول.

وبحث محافظ الغربية ، عدداً من هذه الشكاوى فوراً أثناء الجولة ، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الإختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

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