فيديو وصور.. ننشر 10 تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء في ختام زيارته للأقصر

تنشر “البوابة نيوز” أبرز 10 تصريحات أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فى ختام جولته التفقدية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس؛ حيث شملت جولته عدة مشروعات في قطاعات تعليمية وصحية وخدمية وسياحية، ورافقه خلالها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر.

10 تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء في ختام جولته بالأقصر

1 - أشار رئيس الوزراء، فى مستهل حديثه، إلى أن زيارته لمحافظة الأقصر اليوم تُعد أول زيارة للحكومة بعد إعادة تشكيلها لمحافظة من محافظات الوجه القبلي، لافتا إلى حرصه على التركيز فى بداية الزيارة على ما يخص قطاعي الصحة والتعليم والسياحة.

2 – أوضح مدبولي أنه قام بزيارة الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة فى مستهل الجولة، للتأكيد على دور الجامعة الحيوي والمهم فى تخريج العديد من النماذج الناجحة من الشباب المصري، وذلك وفقا لأحدث النظم التكنولوجية، وكذا الارتباط بشكل كبير بمتطلبات سوق العمل الحالية.

3 - أضاف رئيس الوزراء أن الجولة شملت أيضاً زيارة مدرستين الاولي ثانوي عام بنات، والثانية مدرسة ابتدائية، مؤكداً أن الهدف من هذه الزيارة هو متابعة سير وانتظام العملية التعليمية، والحرص على الاستماع إلى آراء الطلاب والطالبات، وكذا المعلمين فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية الجديدة، التى بدأ تطبيقها منذ بداية العام الدراسي الحالي، موضحاً أن الانطباع العام لهذه المنظومة ايجابي بشكل كبير.

4 - لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة، من خلال تنفيذ أفكار خارج الصندوق، ساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مشيراً إلى التحركات الخاصة بالتعامل مع مشكلة عجز أعداد المعلمين، وصولا لحلول جذرية لهذه المشكلة، وقال أن مختلف هذه الإجراءات والتحركات تأتي فى إطار الرؤية الشاملة لتطوير منظومة التعليم.

5 - نوه رئيس الوزراء إلى زيارته للمجمع الطبي الدولي بالأقصر، هذا الصرح الطبي الكبير، لافتا إلى حجم التنمية الكبير الذي يتم تنفيذه فى قطاع الصحة، وذلك فى ظل دخول محافظة الاقصر فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وبالتالي تقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين فى إطار هذه المنظومة، قائلا:" نشاهد لأول مرة إجراء العمليات الخاصة بزرع النخاع، وكذا معالجة أمراض السرطان، وإجراء عمليات متقدمة جدا، فى محافظة الاقصر، كان ابناؤنا واهالينا من المحافظة يضطرون للانتقال إلى محافظات أخرى للحصول على مثل هذه الخدمات".

6 - فيما يتعلق بالأقصر كمحافظة سياحية، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه الشديد على زيار البر الغربي وتفقد ما تم من أعمال لتطوير الكورنيش، حيث كان البر الشرقي قد تم تطويره، لكن بالنسبة للبر الغربي فمحافظ الأقصر يقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن، وهناك أعمال تطوير ملموسة تتم بالفعل، كما كانت هناك فرصة لتفقد أعمال ترميم معبد "هابو"، حيث وجهت المسئولين في المجلس الأعلى للآثار، خلال زيارتي الأخيرة لهذا المعبد منذ عامين، ببدء ترميمه وإظهار ملامح الجمال به، وبالفعل لمسنا اليوم أثناء الزيارة حجم الأعمال الكبير الذي يتم والذي يقوم به شباب مصريون من الجنسين، يقومون أيضا بترميم معبد إسنا.

7 - لفت رئيس الوزراء إلى أنه رغم أن المكلف بأعمال الترميم بعثة مصرية ألمانية مشتركة، إلا أن الأمر الذي يبعث على السعادة أن أبناء وبنات مصر هم من يقوم بالترميم، وهم متخصصون وخريجو كليات الآثار في الجامعات المصرية، حيث يقومون بجهد عظيم في سبيل إتمام الأعمال المكلفين بها؛ لأن الترميم يتم بطريقة يدوية دون تدخل الآلات، ويحتاج إلى صبر وجلد هائلين، إذ تراهم يقفون على "سقالات" على ارتفاعات كبيرة لساعات طويلة؛ لترميم المباني الأثرية.

8 - تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى المشروعات التي تنفذها الدولة، من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى أنه تفقد المركز التكنولوجي بقرية الشغب، بالإضافة إلى المشروع الضخم لمحطة مياه الشرب بالهنادي، التي تخدم أكثر من 150 ألف نسمة؛ وذلك للقضاء على مشكلة نقص المياه وخاصة في فصول الصيف، مع المرحلة الأولى من مشروع المحطة التي اكتملت بالفعل بطاقة 17 ألف و500 م3/ يوم، وسنبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة المقبلة.

9 - أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تركز على منطقة واحدة، بل يتم تنفيذ المشروعات التنموية في كل ربوع وقرى ومراكز الجمهورية، لأن الدولة تحتاج أكثر من ذلك، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ تلك المشروعات في عقود ماضية.

10 - أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن كل هذه الجهود جاءت بهدف تعويض سنوات من عدم التركيز على عمليات التنمية المتكاملة التي كانت تستحقها قرى ومراكز مصر، بعيداً عن القاهرة والعواصم والمراكز الحضرية، معتبراً أن التواجد اليوم في مدينة إسنا والمراكز التي تم المرور عليها خلال الجولة، يمثل رسالة مهمة بأن الدولة المصرية حريصة على إيصال عملية التنمية لكل المواطنين، متمنياً أن تكتمل كل المشروعات الجارية لتحقيق أهدافها الخدمية والتنموية

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (1)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (2)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (3)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (4)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (5)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (6)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (7)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (8)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (9)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (10)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (11)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (12)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (13)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (14)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (15)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (16)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (17)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (18)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (19)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (20)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (21)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (22)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (23)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (24)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (25)

ختام جولة رئيس الوزراء بإسنا (26)