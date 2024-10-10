محمود بسيوني: الرئيس السادات منتصر حتى وهو في قبره

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان سابق عصره، مشيرًا الى أنه كان يتمتع بالدعاء و استشراف المستقبل.

وأضاف رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري،:« الرئيس السادات كان لديه خيال سياسي، وفي هذا الوقت ورغم الضيق والحصار الذى كان موجودًا كان يري جيدًا كيف سيحصل على الأرض في النهاية».

وتابع: «الرئيس السادات كان واقعيًا في فهم المعادلة الدولية وكيف تسير، وكيف يقرأ النظام العالمي جيدًا وكيف يحصل على حقه منه، وهو نظام عالمي غير عادل، وكان يقرأ المشهد جيدًا رغم كل المعوقات التي واجهته، وكان لديه إصرار على إستكمال الطريق، واليوم السادات منتصرًا حتى وهو فى قبره ويؤكد انتصاره».