«أبو شامة»: السادات صاحب أفضل خيال سياسي في تاريخ مصر قاطبة

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن ما تعيشه مصر الآن جني ثمار ما زرعه الرئيس محمد أنور السادات، وانطلاقا من الكلام الذي أثير عن محمد حسنين هيكل، هل مشاعر الناس وقتها متشابهة مع مشاعر المصريين الآن وهم يجنون كل ما زرعه السادات، أوضح: «محمد حسنين هيكل تأثر بمناخ الغضب الحقيقي وقتها».

وأضاف «أبو شامة» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن كتاب محمد حسنين هيكل عن السادات كان فاتحة انطلاقة لمعرفة شخصية الرئيس السادات والانبهار به، ورغم سوء الكتاب في بعض الأحيان وشخصنة هيكل للأمور لكن كان كتابه انعكسا لمشاهدته ورؤيته وقراءته للحدث وقتها.

وتابع: «نفس الشيء فيما يتعلق بتقييم الفريق سعد الدين الشاذلي للرئيس السادات لحظة صدامهم الشهيرة التي انطلقت في حرب أكتوبر 73 كانت نتيجة رؤية سياسية».

وأكد أن السادات صاحب أبدع خيال سياسي في تاريخ مصر قاطبة، والواقعية السياسية في اللحظة التي كان يمر بها الوطن في حرب أكتوبر 73 كانت من الممكن تجعل الرئيس السادات يستسلم وقتها لكثير من الأحداث مختلفة.