التحقيقات تكشف تفاصيل قتل طفلة على يد مسنة وزوجها بالسلام

كشفت تحقيقات نيابة السلام في واقعة ضبط مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقاءها بمدخل عقار انتقاما من والدتها أن المتهمة، تدعي ايمان 54 سنة ووالدة المجني عليها يعملان في التسول ويتشاجران بصفة دائمة حول الأموال التي يجنوها من نشاطهم.

واوضحت التحقيقات أن يوم الواقعة استدرجت المتهمة المجني عليها للانتقام من والدتها واجبارها علي دفع ما تحصل عليه من التسول

واضافت التحقيقات عندما قامت الطفلة بالصراخ قامت المتهمة بوضع يدها علي فمها وكتمت أنفاسها حتي لا يخرج صوتها فلم تتحمل الطفلة وفارقت الحياة.

واشارت التحقيقات الى أن المتهمة استعانت بزوجها في إخفاء جثة الطفلة ووضعوها داخل جوال ثم في الدولاب حتي هدأت الأوضاع ثم حمل الزوج الجوال والقاه أمام أحد الشقق لابعاد الشبهة الجنائية عنه



وأمرت نيابة السلام بحبس متهمة وزوجها 4 ايام علي ذمة التحقيقات



كانت أجهزة امن القاهرة قد تلقت إخطارا بالعثور علي جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وكشفت الفحص حول الواقعة، أن الجثة لفتاة تدعى ساجدة 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة



كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبها آثار تعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة