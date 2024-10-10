محمد أمين: أنصار عبدالناصر كانوا يرون أن وجود السادات في السلطة أمرا خاطئا

قال محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات منذ بداية توليه السلطة كان له هدف استراتيجية حدده لنفسه، وكان قارئا للمشهد بشكل جيد جداً سواء على المستوي الداخلي، أو الخارجي.

وأضاف «أمين» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنه على المستوي الداخلي كان يرى أنصار الرئيس جمال عبد الناصر أن وجود السادات في السلطة أمر خاطئ، ولا بد لهذا الرجل الذي أتي بالصدفة حسب وصفهم أن يخرج مهزوماً من السلطة.

وتابع رئيس تحليل مجلة أكتوبر: «السادات كان محدد المسار، أن الدولة أمامها أكثر من تحدي، على رأس تلك التحديات، استرداد الأرض، وأن يحيى الشعب حياة كريمة».

وأكد أن السادات كان يرى أن الوطن، لن يحصل على المكانة التي تليق به، نتيجة حجم من الملفات التي دخلت فيها الدولة المصرية وخسرت جزء كبير منها، فكان يرى السادات أنه لابد أن تتحرك الدولة في المسار الصحيح، والنقطة الأولى التي واجهها في بداية حكمه، التعامل مع مراكز القوة التي كانت موجودة، وتعطل كل شئ.