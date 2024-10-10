ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. تقسيمة قوية في تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي استعدادا لمباراة السوبر المصري؛ تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، لخوض منافسات البطولة التي تقام بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.‏

استعدادات الأهلي لمباراة السوبر المصري

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية، أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، واستمرت لمدة 25 دقيقة، وفقًا للبرنامج ‏الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للبطولة.‏

أدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة استعدادا لمباراة السوبر المصري، انتهت بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، حرص خلالها مارسيل كولر المدير الفني، ‏على تنفيذ العديد من الجوانب الفنية، في ضوء الاستعداد لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، بالدور نصف النهائي من البطولة.‏

موعد مباراة السوبر المصري

وحدد الجهاز الفني يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدًا للسفر إلى الإمارات، بعد متابعة الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالسفر ‏والإقامة والتنقلات قبل انطلاق منافسات البطولة.

استعدادات السوبر المصري
السوبر المصري مارسيل كولر موعد مباراة السوبر المصري السوبر المصري إمتى موعد كأس السوبر المصري