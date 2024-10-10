السوبر المصري.. تقسيمة قوية في تدريبات الأهلي

واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي استعدادا لمباراة السوبر المصري؛ تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، لخوض منافسات البطولة التي تقام بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.
استعدادات الأهلي لمباراة السوبر المصري
بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية، أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، واستمرت لمدة 25 دقيقة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للبطولة.
أدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة استعدادا لمباراة السوبر المصري، انتهت بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، حرص خلالها مارسيل كولر المدير الفني، على تنفيذ العديد من الجوانب الفنية، في ضوء الاستعداد لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، بالدور نصف النهائي من البطولة.
موعد مباراة السوبر المصري
وحدد الجهاز الفني يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدًا للسفر إلى الإمارات، بعد متابعة الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالسفر والإقامة والتنقلات قبل انطلاق منافسات البطولة.