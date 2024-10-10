إنجاز جديد لطب المنصورة على الساحة العالمية.. ومشاركة عضو هيئة تدريس بمؤتمر دولى

حققت كلية طب المنصورة إنجازًا جديدًا على الساحة العلمية، حيث شارك الدكتور وسام فتحي، أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بالكلية، بثلاثة أبحاث علمية في المؤتمر السابع عشر للاتحاد الفيدرالي العالمي للقسطرة المخية وطب الأعصاب التدخلي والعلاجي والذى عُقد المؤتمر في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما تُعد هذه المشاركة الأكبر من حيث عدد الأبحاث المقبولة من جامعة واحدة على مستوى العالم، مما يمثل إنجازًا هامًا لجامعة المنصورة ولمصر على حد سواء.

وتعتبر هذه الأبحاث التي قُبلت للعرض تعكس مستوى التميز العلمي الذي تتمتع به كلية طب المنصورة وتؤكد مكانتها المتقدمة في هذا المجال الطبي الدقيق.

كما يعتبر المؤتمر واحدًا من أهم وأكبر المؤتمرات المتخصصة في القسطرة المخية على مستوى العالم، ويحضره نخبة من العلماء والخبراء في طب الأعصاب التدخلي.

فيما يضم المؤتمر مشاركين من جميع أنحاء العالم ويُعد منصة علمية مرموقة تجمع بين الخبرات العالمية في هذا التخصص ويشهد الحدث تقديم أحدث الأبحاث والمستجدات في مجال القسطرة المخية وطرق العلاج التدخلي، ما يجعله محطة علمية لا غنى عنها للباحثين والمختصين.

كما تُعد مشاركة الدكتور وسام فتحي بثلاثة أبحاث إنجازًا كبيرًا، ليس فقط لكونه من أكبر عدد من الأبحاث المقبولة من مؤسسة تعليمية واحدة، بل لأنها تضع جامعة المنصورة في مقدمة الجامعات الرائدة عالميًا في مجال القسطرة المخية وطب الأعصاب.

فيما يبرز هذا النجاح الدور الكبير الذي تلعبه مصر على الساحة العلمية والطبية الدولية ويعزز من سمعة الكوادر المصرية في المحافل العلمية العالمية.

IMG-20241010-WA0084

IMG-20241010-WA0095

IMG-20241010-WA0089

IMG-20241010-WA0083

IMG-20241010-WA0092

IMG-20241010-WA0093

IMG-20241010-WA0087