روسيا: قمة "بريكس" في قازان تجمع 32 دولة

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن ممثلين من 32 دولة سيشاركون في القمة المقبلة لـ بريكس" التي ستعقد في مدينة قازان هذا الشهر.

وسيترأس قادة الدول وفود 24 دولة، بالإضافة إلى حضور تسعة من زعماء الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" خلال الحدث.

وأشار أوشاكوف، خلال حديثه الذي نقله "تلفزيون بريكس"، إلى أن هذا التجمع الذي سيُعقد في عاصمة جمهورية تتارستان، قد يصبح واحدًا من أكبر الفعاليات الدبلوماسية التي نظمتها روسيا حتى الآن.

فيما يخص موقف روسيا من إمكانية توسيع المجموعة، أكد أوشاكوف أن موسكو تفضل منح الدول الراغبة في الانضمام صفة "الدول الشريكة"، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا التجمع تمثل أولوية كبيرة في السياسة الخارجية الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح في تصريحات سابقة أن 34 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى هذا التحالف الاقتصادي، وأفاد بأن القمة ستتناول محورين رئيسيين: الأول يركز على الاجتماعات بين الأعضاء بهدف تعزيز التعاون من أجل تنمية عادلة وأمن عالمي، بينما الثاني سيتناول دور دول الجنوب العالمي في بناء مستقبل مشترك من خلال اجتماعات "بريكس بلس".

ومن المتوقع أن تعقد القمة في الفترة ما بين 22 و24 أكتوبر الجاري، وستشهد مشاركة ممثلين من مناطق عدة تشمل آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، في إطار الاجتماعات الموسعة لمبادرة "بريكس بلس".

وتضم المجموعة في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الدول التي انضمت حديثًا مثل مصر، والسعودية، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران.