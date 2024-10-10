إعدام 138 كيلو من الأغذية الفاسدة في دمياط

تلقى محافظ دمياط تقريرًا جاء حول متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للحملات التفتيشية على الأسواق و المنشآت الغذائية حيث تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا جاء حول متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للحملات التفتيشية المُنفذة على الأسواق والمنشآت الغذائية ، والتى تأتى فى إطار الجهود المستمرة للمحافظة والجهات المعنية للمتابعة الدورية لتلك المنظومة .

حيث تضمن البيان أبرز تلك الجهود التى تم تنفيذها خلال الثلث الأول من الشهر الجارى ، بالشراكة مع الوحدات المحلية و مديريات الصحة والتموين والطب البيطري و هيئة سلامة الغذاء ، و جاءت بنطاق مراكز ومدن دمياط والزرقا وكفر البطيخ والسرو والروضة ورأس البر وميت أبو غالب و كفر سعد وفارسكور، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط وإعدام ١٣٨ كجم مواد غذائية متنوعة لتغير خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى إعدام ٥٢ لتر مواد سائلة متغيرة الخواص ، وتحرير 114 محضر للمخالفين.

وقد أكد الدكتور أيمن الشهابى، على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق و المنشآت الغذائية و المخابز للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة و طبقًا للمواصفات المحددة ، للحفاظ على صحة المواطنين ، وكذلك التصدى لأى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة فى أسعارها.

شنت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط حملات مكثفة تستهدف لمرور اليومي على محلات الجزار والمطاعم حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبرفقتها الدكتور احمد صيام رئيس قسم التفتيش بالادارة بضبط ٥٣ كيلو جرام من اللحوم البلدية خارج المجازر الحكومية ، السجق المصنع والرنجة وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.

