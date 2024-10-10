فتاة تقتل صديقتها طعنا داخل كمباوند شهير بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمة بقتل صديقتها طعنا داخل شقة بكمباوند شهير بعد مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بوقوع جريمة قتل داخل كمباوند شهير بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة بها آثار طعن وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها جاءت برفقة زوجها لزيارة صديقتها المتهمة وبنشوب مشادة كلامية بين زوجة المجني عليها والمتهمة تدخلت المجني عليها لفضه، فظنت المتهمة أن صديقتها تقف لنصرة زوجها عليها وخلال ذلك قامت بطعن صديقتها أمام زوجها بسلاح أبيض سكين طعنتين قاتلتين، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.