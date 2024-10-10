تقرير طبى يكشف زيادة فى تعاطى الإسرائيليين للعقاقير المُضادة للاكتئاب

كشف تقرير حديث صادر عن المعهد الوطنى لبحوث السياسات الصحية فى إسرائيل عن اتجاهات مثيرة للقلق فى الصحة العامة لعام 2023، مع تزايد استخدام العقاقير المُضادة للاكتئاب 6% مُقارنة بعام 2022، وخاصة فى المناطق الشمالية حيث الصراع مع "حزب الله".

وأظهر التقرير، الذى نشرته قناة (آى 24 نيوز)، أن السمنة تظل مُشكلة كبيرة، حيث تؤثر على 26.9% من النساء الإسرائيليات فى سن 20 إلى 64 عامًا.

وشهدت منطقة النقب الغربي، المُتاخمة لغزة، معدلات تصل إلى 33.5%، مقارنة بـ 17% فقط فى تل أبيب.

وارتفعت مُعدلات التدخين، التى تبلغ الآن 21.1% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عامًا، وكان الرجال أكثر عرضة للتدخين بمقدار مرتين ونصف مقارنة بالنساء.